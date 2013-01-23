Синхронизировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Здравствуйте! Есть сайт jobs.site.by(Джумла 1.5) Необходимо синхронизировать партнерскую программу с помощью сервиса api.hh.ru Просьба указывать цену и срок.

11 лет назад
vinter1212
46 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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