Сделать категории вопрос и ответ

Пользуюсь программой 1С версия 7.7 Программу адаптировали под транспортные услуги. Перевозка грузов. Есть человек, который всё это делал. К сожалению, он не знает как подключить АПИ функции, к сайтам: 1. http://www.lardi-trans.com/ 2. http://www.tm-trans.com/ ...