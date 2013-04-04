Скопировать красивый слайдер

Веб-программированиеЗавершен5 заявок227 просмотров
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нужно скопировать вот этот слайдер https://squareup.com/

что бы там так красиво элементы двигались при смене слайдов.

назначьте, пожалуйста, цену и срок

если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп brndcrte

11 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
advokateD
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Не раз работал с Владом, ответственный профессиональны подход! Рекомендую!
Очень порядочный заказчик. Работаем не первый раз, четкие задачи своевременная оплата. Рекомендую.
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