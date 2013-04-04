Скопировать красивый слайдер

Необходимо написать скрипт, который будет работать с API Dropbox / GoogleDrive функции, которые нужны: получение прав, получение списка файлов, закачка одного файла во временную папку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно скопировать вот этот слайдер https://squareup.com/
что бы там так красиво элементы двигались при смене слайдов.
назначьте, пожалуйста, цену и срок
если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп brndcrte
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