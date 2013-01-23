Интернет-магазин на joomla

Есть хостинг и домен. Нужно залить последнюю версию Joomla и подключить модуль интернет магазина VirtueMart. Поставить желаемый мной шаблон для интернет магазина. Все это локализовать. Поправить меню и убрать лишнии блоки в шаблоне. Провести краткий курс обучения работы в админке, а верней подсказать если будут вопросы. Наполнять сайт и даже создавать категории не надо! Жду ваших предложений.