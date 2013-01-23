Доработка vtiger crm

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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Дано

письма отправленные стандартными обработчиками не отражаются в модулях контактов

Требуется

Сделать чтобы отражались

Написать мануал как инсталировать при переустановке

Если денег мало обоснуйте, пересмотрим

Подобная работа есть постоянно

Только для тех кто разбирается в vtiger, пионерам не беспокоить

11 лет назад
actionural
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад