Верстка + программинг на вордпресс

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка303 просмотра
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Согласно макету сверстать и натянуть на движок

11 лет назад
kirukato
Иван 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zhenya_Labofgood
Евгений 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Все супер! сделано 1 в 1 как в макете. Будем работать и дальше.
Задача поставлена хорошо. Оплатил сразу. Советую для сотрудничества.
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