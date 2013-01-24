PHP, Laravel, Silex, Zend 1, WordPress, Magento, JavaScript, AngularJS, NodeJS, MySQL, CSS3, HTML5, JQuery
Выполняю качественные работы по разработке сайтов, API и web-приложений.
Технологии:
- OOP, MVC, ORM
- Ruby (Framework: Rails)
- PHP (Frameworks: Laravel, Silex, Zend 1 / CMS: Magento, WordPress / Dependency manager: Composer)
- Linux, Vagrant, Git, Cron
- Apache, Nginx
- SQL, MySQL
- JavaScript (Frameworks: jQuery, jQueryUI, AngularJS, NodeJS / Task Runner: Grunt / Dependency manager: npm)
- HTML5, CSS3 (Framework: Bootstrap)
- Создание сайтов, API и web-приложений любой сложности.
- Оптимизация, доработка и поддержка существующих проектов.
Другие услуги:
Также принимаются заказы на СЕО, дизайн и многое другое.
Примеры работ:
http://labofgood.com/en/category/portfolio
Контакты:
Website: http://labofgood.com
Email: [email protected]
Skype: eugene.lysenko1
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена качественно, быстро и без лишних глупых вопросов. Обязательно обращусь еще. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачи, хорошо объясняет не совсем понятные моменты задания. Советую!
$100
10 баллов
11 лет назад
Работой доволен. все сделано как и планировалось. рекомендую
Ответный отзыв
Совместной работой доволен. Делаю задания уже не в первый раз. Хороший заказчик, рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель! Все сделал четко, верно и в срок! Обязательно буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен!
$30
10 баллов
11 лет назад
Все супер! сделано 1 в 1 как в макете. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
Задача поставлена хорошо. Оплатил сразу. Советую для сотрудничества.
$10
10 баллов
11 лет назад
Работа сделана меньше чем за час, и без лишних вопросов. Всем, кому нужна помощь с wordpress рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Советую для сотрудничества, хороший заказчик.