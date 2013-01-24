Zhenya_Labofgood

Евгений Zhenya_Labofgood

 
35 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
PHP, Laravel, Silex, Zend 1, WordPress, Magento, JavaScript, AngularJS, NodeJS, MySQL, CSS3, HTML5, JQuery

Выполняю качественные работы по разработке сайтов, API и web-приложений. 

Технологии:

  • OOP, MVC, ORM
  • Ruby  (Framework: Rails)
  • PHP  (Frameworks: Laravel, Silex, Zend 1 /  CMS: Magento, WordPress   /  Dependency manager: Composer)
  • Linux, Vagrant, Git, Cron
  • Apache, Nginx
  • SQL, MySQL
  • JavaScript   (Frameworks: jQuery, jQueryUI, AngularJS, NodeJS  /  Task Runner: Grunt  / Dependency manager: npm)
  • HTML5, CSS3 (Framework: Bootstrap)
Услуги:

- Создание сайтов, API и web-приложений любой сложности.

- Оптимизация, доработка и поддержка существующих проектов.

Другие услуги:

Также принимаются заказы на СЕО, дизайн и многое другое. 

Примеры работ:

http://labofgood.com/en/category/portfolio

Контакты:

Website: http://labofgood.com

Email: [email protected]

Skype: eugene.lysenko1

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLHTMLBootstrapMagentojQueryLinuxNginxApacheRubyNode.jsGitSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
sator
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
Сделать одностраничник
Работа выполнена качественно, быстро и без лишних глупых вопросов. Обязательно обращусь еще. Спасибо!
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачи, хорошо объясняет не совсем понятные моменты задания. Советую!
Ответный отзыв
polonnik
Сергей 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка платежного модуля для Магенто
Работой доволен. все сделано как и планировалось. рекомендую
Совместной работой доволен. Делаю задания уже не в первый раз. Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
wl123
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Magento - Правки
Отличный исполнитель! Все сделал четко, верно и в срок! Обязательно буду обращаться еще!
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
kirukato
Иван 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка + программинг на вордпресс
Все супер! сделано 1 в 1 как в макете. Будем работать и дальше.
Задача поставлена хорошо. Оплатил сразу. Советую для сотрудничества.
Ответный отзыв
astraloginez
Юрий Петров 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Решение проблемы с All in One SEO Pack
Работа сделана меньше чем за час, и без лишних вопросов. Всем, кому нужна помощь с wordpress рекомендую к сотрудничеству!
Советую для сотрудничества, хороший заказчик.
Ответный отзыв