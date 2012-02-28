Требуется установить POP UP для OSC COMMERCE VAM Editor на страницу карточки товара. Поп ап должна открываться при закрытии посетителем страницы . в окне дб формы ввода данных клиента: имя , email, а также ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется услуги программиста хорошо знакомого с OSC COMMERCE ( VAM EDITOR) . Срочная работа , а также долговременная поддержкаЗакрыт9 лет назад
- $50
требуется на страницу html вставить график с amcharts.com настроенный по определенному алгоритмуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
требуется сделать кнопку быстрого заказа и соответствующую форму заказа в один клик для OSC COMMERCE VAM EDITORЗакрыт11 лет назад
требуется сделать апгрейд уже существующего граббера по обработке прайс листов интернет магазинов. те просто добавить порядка 20 -30 новых магазиновЗакрыт11 лет назад
Требуется модуль интеграции движка магенто и сервиса http://www.moysklad.ru/Закрыт11 лет назад
- $100
требуется разработка платежного модуля по приему платежей Robokassa для магазина на движке Магенто см пример http://habrahabr.ru/post/127916/ исполнитель обязательно должен хорошо знать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
требуется программист хорошо разбирающийся в Magento для длительного сотрудничества и развития магазина на этом движке. обязательно портфолиоИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется разработка магазина под ключ. предпочтение движкам VаM Shop или OSC VаM Editor, Магазин планирует продавать одежду. каталог товара порядка 2000 наименований необходим выбор цвета и размера одежды. обязательно система фильтров и сортировки в категорияхИнтернет-магазины16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется создать дизайн продающей страницы интернет магазина ( товары для дома и дачи ) под конкретную акцию . Суть акции : продается товар и вместе с ним покупатель получает еще ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
требуется написать описание для товаров интернет магазина. специализация магазина продажа сборных нaдувных баccейнов и аксессуаров. желательно чтобы копирайтер имел представление что такое нaдувные и кaркасные баccейны . На ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Требуется в интернет магазине на OSC VAM EDITOR bts переделать процесс оформления заказа. Только для опытных разработчиков , ссылка на потфолио обязательноИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
В интернет магазине OSC VAM Editor сделать вывод GEOIP информации по доставке.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется сделать для ИМ дизайн нескольких landing page . Более подробное задание вышлю после ознакомления с портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
здравствуйтте ! надо отрисовать несколько икнок для страницы сайта . пример см во вложении. иконки нужно сделать немного меньше по размеру, более четкими , черный цвет заменить на серыйИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужно отрисовать несколько страниц интернет магазина (процесс оформления заказа ) . для оперативного выбора исполнителя присылайте ссылку на портфолио . детали по заданию вышлю после ознакомления с портфолиоДизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Всех с Наступившим Новым годом и Рождеством ! Все наверное отдыхат, но может быть найдется хоть один опытный разработчик готовый помочь в апгрейде магазина на OSC VAM Editor те требуется ...Закрыт12 лет назад
- $100
требуется переделка шаблона MAGENTO под существующий дизайнHTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется связть интернет магазин на OSC Commerce VAM и програму Мой Склад Описание интеграции с интернет магазинами здесь:http://www.moysklad.ru/resources/api/ и еще вот здесь http://www.moysklad.ru/resources/manual/180/ Оплата только по безналичному расчету.Закрыт12 лет назад
- $50
Требуется отрисовать 2 схемы проезда до офиса компании. пример карты см вложение. нужно 1) прорисовать схему при заезде с МКАД .2) более подробноая карта при подходе из ближайшего метро.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад