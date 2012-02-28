polonnik

Сергей polonnik

 
47 летРоссия/Королёв
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Zhenya_Labofgood
Евгений 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка платежного модуля для Магенто
Совместной работой доволен. Делаю задания уже не в первый раз. Хороший заказчик, рекомендую!
Работой доволен. все сделано как и планировалось. рекомендую
Ответный отзыв
arinaperova
Арина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Написать описание для ИМ баccейнов
От общения с заказчиком остались только положительные эмоции. Порадовали своевременные ответы на письма и быстрая оплата. Рекомендую и сама не откажусь от дальнейшего сотрудничества.
Работой остался доволен
Ответный отзыв
socialist
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
54 отзыва(-3)
$100
10 баллов
12 лет назад
Сделать для ИМ дизайн нескольких landing page
Четкое задание, своевременная оплата, всегда на связи - отличный заказчик!
Задание было выполнено четко и быстро . Выполненной работой и в целом сотрудничеством остался доволен .
Ответный отзыв
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Отрисовать 4 маленькие иконки
Все просто замечательно, адекватный и приятный заказчик, точно знающий, что ему нужно. Оплата мгновенно после выполнения работы. Проще говоря, работать одно удовольствие. Всем рекомендую!
Сделал все четко и быстро , как и требовалось в задании. Сотрудничеством доволен.
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Marta-design
Кристина 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Отрисовать схему проезда к офису компании
Спасибо за сотрудничество :)) Приятно было работать, приятно было общаться. Хороший и адекватный заказчик.
Работой остался доволен
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