Сделать в ИМ вывод GEOIP информации по доставке

Для сайта-автокаталога нужно нарисовать макет блока,где будет информация о марке автомобилей. В приложении эскиз блока.Оформление в стиле сайта. Сделать надо 3 варианта дизайна блока. блок будет располагаться в нижней части страницы марок после всех моделей. ...