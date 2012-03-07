Несколько шапок

Сайт 2mmm.ru существует (зеркало keyjob.ru, на основной сайт щас идет мощная ddos атака) Необходимо сделать более понятный,интуитивно понятный и продающий дизайн!!! Как главной страницы, так и последующих страниц Сотрудничаю только с хорошими дизайнерами, у которых за плечами опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вот сайт shopinterer.ru
в главном меню (верхнем) пункты
Главная Мебель Отделочные материалы Люстры Матрасы Элементы интерьера Контакты
при нажатии на каждый - подгружается картинка. т.е у каждого пункта меню картинки разные.
главная и контакты - одна картинка.
что нужно:
пункт Мебель - коллаж из наборов мебели (кровати, столы, детские комнаты, стенки, прихожие и т.д, т.е все подпункты, их видно в выпадающем меню), в коллаже вставить красивых девушек и парней
пункт Отделочные материалы - коллаж из обоев, эмалей, красок, напольной плитки, кафеля и т.д. и людей клеящих обои, штукатурящих стены и т.д
пункт Люстры - коллаж из, собственно, люстр различного вида
пункт Матрасы - девушка счастливая присчастливая лежит на матрасе
Пункт Элементы интерьера - взять то, что есть уже сейчас и сделать следующее: слева убрать мутный цветок и шторку сделать закрытой и, наверное, чтоб она была более темная, шторка эта, а так же справа убрать нечеткость..
плюс ко всему какой нить простенький логотип. надпись "Мебель на Борисовских" как нить красиво написанную. надпись разместить, наверное, слева в верхнем углу.
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приму любые поправки и предложения) вы - спецы, вам - виднее)
цена вопроса 1000 руб. сроки - пара дней. оплата я-деньгами или wmr (лучше я-деньги)
прикрепил заготовку (картинка состоит из 2 частей)
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