Исходные данные: Есть CMS Drupal, настроенная на определенные потребности группы сайтов. Каждый последующий сайт создается на одинаковой конфигурации блоков. Задача: На одной и той же платформе создается каждый последующий сайт, дизайн которого основывается на предыдущем. Необходимо создавать ...
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1. Примерное расположение блоков сайта (см. прикрепленный файл)
2. Использовать цветовую палитру логотипа (см. прикрепленный файл)
P.S. Все остальное на усмотрение творца))
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