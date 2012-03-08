Мне понравилось работать с Денисом.... Правда малость приврал он по срокам, обещал сделать за 1-2 дня, а сделал за ОДИН ЧАС)))) потрясающая скорость работы.... конченый результат очень понравился, минимум доработок. В будущем обязательно первым делом к Денису буду обращаться.... Денис еще раз СПАСИБО!!!!