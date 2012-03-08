Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок174 просмотра
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1. Примерное расположение блоков сайта (см. прикрепленный файл)

2. Использовать цветовую палитру логотипа (см. прикрепленный файл)

P.S. Все остальное на усмотрение творца))

Дизайн сайта
12 лет назад
niv
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад
$80
5 дней
kaushden
Денис 
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$100
2 дня
Мне понравилось работать с Денисом.... Правда малость приврал он по срокам, обещал сделать за 1-2 дня, а сделал за ОДИН ЧАС)))) потрясающая скорость работы.... конченый результат очень понравился, минимум доработок. В будущем обязательно первым делом к Денису буду обращаться.... Денис еще раз СПАСИБО!!!!
Очень понравилось работать с Игорем. Четкое и грамотное ТЗ, приятен в общении, всегда на связи, своевременная оплата. Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем.
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