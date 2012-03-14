Исходные данные: Есть CMS Drupal, настроенная на определенные потребности группы сайтов. Каждый последующий сайт создается на одинаковой конфигурации блоков. Задача: На одной и той же платформе создается каждый последующий сайт, дизайн которого основывается на предыдущем. Необходимо создавать ...
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Надо нарисовать макет сайта адвоката. Общий вид должен быть строгим и простым.
За всеми подробностями в личку или по аське 589724825, предпочтение будет отдаваться исполнителю с меньшей ценой и конечно наличием портфолио. Если человек сможет сразу и сверстать этот макет - это будет большой плюс.
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