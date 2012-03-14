Макет сайта адвоката

$50
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок214 просмотров
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Надо нарисовать макет сайта адвоката. Общий вид должен быть строгим и простым.

За всеми подробностями в личку или по аське 589724825, предпочтение будет отдаваться исполнителю с меньшей ценой и конечно наличием портфолио. Если человек сможет сразу и сверстать этот макет - это будет большой плюс.

12 лет назад
Armi
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
aticus-finch
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
4 дня
С работой справился на отлично, выполнял все мои пожелания и просьбы, в общем ответственный знаток своего дела.
Четкое ТЗ, конструктивная критика! Рекомендую даного работодателя. Буду рад работать в дальнейшем!
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