Оживить, обновить дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок256 просмотров
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Сайт 2mmm.ru существует (зеркало keyjob.ru, на основной сайт щас идет мощная ddos атака)

Необходимо сделать более понятный,интуитивно понятный и продающий дизайн!!!

Как главной страницы, так и последующих страниц

Сотрудничаю только с хорошими дизайнерами, у которых за плечами опыт о созданию действительно ПРОДАЮЩИХ сайтов!

Чтобы посетитель зашел на сайт и сразу же нашел нужную ему информацию и сказал - Вау, красиво! креативно!

Верстка шаблона в html+css5 желательна!

Дизайн сайта
12 лет назад
ultrafiolet
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
socialist
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
54 отзыва(-3)
12 лет назад
$700
10 дней
Такого хорошего дизайнера и человека я еще не встречал! Работает реально на совесть! Человек слова и дела! В дизайне - профессионал с большой буквы! Мало того - отзывчивый и безотказный человек! Он мне не просто дизайн сайта сделал - он проконтролировал и скоординировал работы флеш-программиста и нашел веб-программиста и верстальщика, поставил ему ТЗ и полностью организовал и проверил его работу! Вообщем Артем фактически сделал работу агенства полного цикла по созданию отличного профессионального сайта! Кстати его дизайн высоко оценили специалисты одного из лучших агентств по раскрутке сайтов! А их мнение многово стоит!!!! Сейчас Артем делает мне все, что связано с дизайном и полиграфией! Потому что лучшего дизайнера я за годы работы на ведбансе и фрилансе еще не встречал!
Евгений - отличный заказчик! Четкое задание, ясная цель, знание основных технологий, оплата без задержек и увиливаний, что еще надо?)
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