Оживить, обновить дизайн сайта

Сайт 2mmm.ru существует (зеркало keyjob.ru, на основной сайт щас идет мощная ddos атака)

Необходимо сделать более понятный,интуитивно понятный и продающий дизайн!!!

Как главной страницы, так и последующих страниц

Сотрудничаю только с хорошими дизайнерами, у которых за плечами опыт о созданию действительно ПРОДАЮЩИХ сайтов!

Чтобы посетитель зашел на сайт и сразу же нашел нужную ему информацию и сказал - Вау, красиво! креативно!

Верстка шаблона в html+css5 желательна!