создать уникальную тему для движка WordPress на тему электронная библиотека жанра Альтернативная история.

вообще мне нравится тема наподобие вот такой albooks.ru/ по крайней мере кнопки должны быть такими=) фон на ваше усмотрение, чтобы как-нибудь связывался с жанром альтернативная история.вообщем практическая свобода выбора, главное,чтоб он бы не похож на бесплатные темы,удобен при использовании;)

Бюджет 1500 не больше!