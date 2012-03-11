Шапка сайта

Есть небольшой заказ на сайт-визитку для спортивного клуба. По структуре и навигации, не сильно сложнее чем http://www.hammer-gym.ru Логотип и фирменный стиль уже есть (лого в приложении к проекту). Бюджет проекта фиксированный, возможно долгосрочной партнерство. Сроки 3-4 ...