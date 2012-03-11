Дизайн блока марки автомобилей.

Для сайта-автокаталога нужно нарисовать макет блока,где будет информация о марке автомобилей. В приложении эскиз блока.Оформление в стиле сайта.

Сделать надо 3 варианта дизайна блока. блок будет располагаться в нижней части страницы марок после всех моделей. Также нужны картинки-эмблемы всех марок+флаги. Адрес сайта скину в лс.

Оплата только вебмани.

Работы на несколько часов,поэтому предложения сделать за 5 тр не рассматриваю.