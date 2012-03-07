Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок275 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать дизайн существующего сайта «О дожде» - http://odogde.ru/, который в последующем будет использован для верстки шаблона WordPress.

Концепцию сайта можно понять, если посмотреть страницы «О сайте» и «Добавить статью».

Хотелось бы увидеть интересную идею и дизайнерскую «изюминку», когда впервые посетившие сайт сказали бы «Вау, как просто и интересно!».

Тема некоммерческая, больше «для души», поэтому больших гонораров обещать не могу, но надеюсь, что сможем найти компромисс с исполнителем. Срочность не нужна!

Другими словами из трех параметров: качество, цена и сроки важны только два первых.

Вообще-то нужен конечный результат – готовый дизайнерский шаблон WordPress. Его изготовление решил разбить на две стадии: непосредственно дизайн (дизайнер) и качественная верстка шаблона WP (специалист по верстке). Если будут предложения выполнить работу «под ключ», то рассмотрю и их.

Будут внимательно рассмотрены все предложения.

Дополнительные пожелания могут быть высланы по E-mail. Для уточнения ТЗ готов заполнить присланные брифы.

Спасибо, что прочитали вышесказанное!

Дизайн сайта
12 лет назад
papado4ek
Валерий 
57 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
UlianFree
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$100
14 дней
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