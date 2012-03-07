Сайт 2mmm.ru существует (зеркало keyjob.ru, на основной сайт щас идет мощная ddos атака) Необходимо сделать более понятный,интуитивно понятный и продающий дизайн!!! Как главной страницы, так и последующих страниц Сотрудничаю только с хорошими дизайнерами, у которых за плечами опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн существующего сайта «О дожде» - http://odogde.ru/, который в последующем будет использован для верстки шаблона WordPress.
Концепцию сайта можно понять, если посмотреть страницы «О сайте» и «Добавить статью».
Хотелось бы увидеть интересную идею и дизайнерскую «изюминку», когда впервые посетившие сайт сказали бы «Вау, как просто и интересно!».
Тема некоммерческая, больше «для души», поэтому больших гонораров обещать не могу, но надеюсь, что сможем найти компромисс с исполнителем. Срочность не нужна!
Другими словами из трех параметров: качество, цена и сроки важны только два первых.
Вообще-то нужен конечный результат – готовый дизайнерский шаблон WordPress. Его изготовление решил разбить на две стадии: непосредственно дизайн (дизайнер) и качественная верстка шаблона WP (специалист по верстке). Если будут предложения выполнить работу «под ключ», то рассмотрю и их.
Будут внимательно рассмотрены все предложения.
Дополнительные пожелания могут быть высланы по E-mail. Для уточнения ТЗ готов заполнить присланные брифы.
Спасибо, что прочитали вышесказанное!
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