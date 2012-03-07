Дизайн сайта веб-студии

Требуется редизайн веб студии.

В данный момент студия здесь http://ow-s.com/

Предпочитаю минимализм.

Бюджет - до 200$. Расматриваю вариант оплаты - в обмен на вёрстку и создание сайта для Вас по Вашему дизайну.

Дизайн должен быть креативным, продуманным, с учётом удобства использования пользователем.

Более конкретное обсуждение с претендентами.

При качественном выполнении - постоянные заказы (на данный момент 5-6 в месяц)

Желательно исполнитель с Киева.