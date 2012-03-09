Дизайн веб-студии

Есть довольно простой дизайн (точнее некий набросок дизайна), нужно довести его до ума и сделать из него тему Wordpress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера, на долгосрочное сотрудничество!
Нужно нарисовать дизайн студии, занимается студия: созданием сайтов, раскрутка сайтов.
Нужна креативность!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕРЫ РАБОТ В ЭТОЙ ТЕМАТИКИ ИЛИ СХОЖЕЙ!!!!!
ГЛУПЫЕ ОТВЕТЫ ПО ПРОЕКТУ БУДУТ ЧИСТИТСЯ И МИНУСОВАТЬСЯ!!!!
В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!!!!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИШИТЕ В КАКОМ ДИАПАЗОНЕ ЦЕН ВЫ РАБОТАЕТЕ!!!!
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