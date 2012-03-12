Из простого дизайна сделать тему Wordpress

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок168 просмотров
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Есть довольно простой дизайн (точнее некий набросок дизайна), нужно довести его до ума и сделать из него тему Wordpress.

WordPress
12 лет назад
densam
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$50
2 дня
Два проекта по редизайну сайта и созданию темы на Wordpress Илья сделал аккуратно и быстро. Никаких претензий.
Работать с этим человеком приятно. адекватный! Настроенный на работу а не на вынос мозга =)
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