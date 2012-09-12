Необходимо перенести сайт wordrepss c одного хостинга на другой, а также подключить ssl сертификат (уже куплен).
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт, в php-файлах которого постоянно появляются строки типа "". Надо удалить эту нечесть.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн настольной игры, а именно: 1. Дизайн игрового поля. Формат А3. Поле не нагруженно деталями, фактически нужно сделать общий фон и разлиновку поля. 2. Дизайн карточек с заданиями. Все карточки однотипны. То есть, карточка размером ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Мне необходимо выполнить дизайн карточек. Описание самой задачи: [url=https://www.evernote.com/l/AEZkzWbR7wxE6a0ct7pyewaTHFOjWB4jPLQ]https://www.evernote.com/l/AEZkzWbR7wxE6a0ct7pyewaTHFOjWB4jPLQ[/url] Описание игры: http://dreligiosus.livejournal.com/73076.html Если вам интересно, то напишите, пожалуйста, ответ на почту:Дизайн продукциинет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт flowerstudio.com.ru. Нужно перенести его на какой-нибудь движок (например, WordPress+ ECommerce), таким образом, чтобы внешний вид сохранился. В дальнешем его нужно будет доработать. Но пока интересует стоимость и сроки переноса.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется экселевский файл с 12 колонками. В первой колонке содержится ссылка на сайт с размещенной картинкой. Задача: написать парсер, который заносит все данные с этого файла в WordPres базу данных, таким образом, чтобы создалась запись в ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать логотип для сайта. Сайт довольно простой - на типовом шаблоне Wordpress. Свое видение логотипа заказчик прислал. Денег много нет, поэтому нужно сделать что-то более или менее приличное, но не шедевр.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно сделать пригласительную на свадьбу. Размер 10х15, чтобы потом распечатать как обычную фотографию. Требования: Есть фотографии молодых. Нужно сделать красивую фотографию. При оформлении нужно избежать таких элементов как обручальные кольца, бокалы с шампанским, какие-то сердечки и так ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать парсер. Идея такая: есть сайт с большим каталогом mp3-музыки. На сайте пользователь ищет музыку. После того, как он ее нашел, парсеру передается название найденной композиции. Парсер лезет на YouTube и ищет видеоролики с ...Завершен11 лет назад
необходимо разработать mp3 плеер для сайта на подобие того, что используется на music.yandex.ru. Главное требование: плеер должен одинакого хорошо работать в разных браузерах и на IPad.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать: 1. Плеер для сайта таким образом: отображается список композиций. Около названия песни значок "проиграть". Нажатием на него начинается воспроизведение файла. Сам значок становится значком паузы. 2. Каждую композицию можно добавить в плейлист и, впоследствии, уже ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать несколько страниц, подобно той, что прикреплена к проекту.HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть довольно простой дизайн (точнее некий набросок дизайна), нужно довести его до ума и сделать из него тему Wordpress.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Задача: нужен скрипт, который запрашивает у пользователя URL страницы. Этот URL указывает на страницу, на которой имеются ссылки на другие страницы. Скрипт открывается каждую такую ссылку и грабит оттуда телефоны. Все это сохраняется в текстовый ...Завершен12 лет назад
Есть таблица с 10-12 полями. В этой таблице находятся контактные данные пользователей (ФИО, телефоны, емейлы и так далее). Одна строка - один пользователь. Нужно: 1. Пользователь заходит под своим логином и паролем. 2. Пользователь может редактировать свои данные. 3. ...Завершен14 лет назад
- $20
Нужно разрезать несложный файл (есть исходник в фотошопе и кореле) на HTML. Можно хоть div хоть таблицы, как вам удобно. Важное условие: работа должна быть выполнена к 12:00 11 декабря 2009HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт, который сильно упал в Яндексе, после Анадыря. Нужна срочная помощь.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт15 лет назад