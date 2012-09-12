Нужно сделать пригласительную на свадьбу. Размер 10х15, чтобы потом распечатать как обычную фотографию. Требования: Есть фотографии молодых. Нужно сделать красивую фотографию. При оформлении нужно избежать таких элементов как обручальные кольца, бокалы с шампанским, какие-то сердечки и так ...