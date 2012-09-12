densam

Денис Самарин densam

 
46 летРоссия/Ейск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
руководитель проектов
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн настольной игры

    Необходимо разработать дизайн настольной игры, а именно: 1. Дизайн игрового поля. Формат А3. Поле не нагруженно деталями, фактически нужно сделать общий фон и разлиновку поля. 2. Дизайн карточек с заданиями. Все карточки однотипны. То есть, карточка размером ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать дизайн карточек для христианской игры

    Добрый день! Мне необходимо выполнить дизайн карточек. Описание самой задачи: [url=https://www.evernote.com/l/AEZkzWbR7wxE6a0ct7pyewaTHFOjWB4jPLQ]https://www.evernote.com/l/AEZkzWbR7wxE6a0ct7pyewaTHFOjWB4jPLQ[/url] Описание игры: http://dreligiosus.livejournal.com/73076.html Если вам интересно, то напишите, пожалуйста, ответ на почту:

    HTML
    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Онлайн магазин

    Есть сайт flowerstudio.com.ru. Нужно перенести его на какой-нибудь движок (например, WordPress+ ECommerce), таким образом, чтобы внешний вид сохранился. В дальнешем его нужно будет доработать. Но пока интересует стоимость и сроки переноса.

    WordPress
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшой парсер

    $50

    Имеется экселевский файл с 12 колонками. В первой колонке содержится ссылка на сайт с размещенной картинкой. Задача: написать парсер, который заносит все данные с этого файла в WordPres базу данных, таким образом, чтобы создалась запись в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип

    $50

    Необходимо нарисовать логотип для сайта. Сайт довольно простой - на типовом шаблоне Wordpress. Свое видение логотипа заказчик прислал. Денег много нет, поэтому нужно сделать что-то более или менее приличное, но не шедевр.

    WordPressЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Пригласительная на свадьбу

    $50

    Нужно сделать пригласительную на свадьбу. Размер 10х15, чтобы потом распечатать как обычную фотографию. Требования: Есть фотографии молодых. Нужно сделать красивую фотографию. При оформлении нужно избежать таких элементов как обручальные кольца, бокалы с шампанским, какие-то сердечки и так ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер видео клипов

    Нужно сделать парсер. Идея такая: есть сайт с большим каталогом mp3-музыки. На сайте пользователь ищет музыку. После того, как он ее нашел, парсеру передается название найденной композиции. Парсер лезет на YouTube и ищет видеоролики с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Mp3 плеер для сайта

    необходимо разработать mp3 плеер для сайта на подобие того, что используется на music.yandex.ru. Главное требование: плеер должен одинакого хорошо работать в разных браузерах и на IPad.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Mp3-плеер для сайта

    Нужно сделать: 1. Плеер для сайта таким образом: отображается список композиций. Около названия песни значок "проиграть". Нажатием на него начинается воспроизведение файла. Сам значок становится значком паузы. 2. Каждую композицию можно добавить в плейлист и, впоследствии, уже ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен парсер (граббер) телефонов с сайта

    Задача: нужен скрипт, который запрашивает у пользователя URL страницы. Этот URL указывает на страницу, на которой имеются ссылки на другие страницы. Скрипт открывается каждую такую ссылку и грабит оттуда телефоны. Все это сохраняется в текстовый ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Небольшой модуль по изменению данных

    Есть таблица с 10-12 полями. В этой таблице находятся контактные данные пользователей (ФИО, телефоны, емейлы и так далее). Одна строка - один пользователь. Нужно: 1. Пользователь заходит под своим логином и паролем. 2. Пользователь может редактировать свои данные. 3. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно разрезать одну страницу

    $20

    Нужно разрезать несложный файл (есть исходник в фотошопе и кореле) на HTML. Можно хоть div хоть таблицы, как вам удобно. Важное условие: работа должна быть выполнена к 12:00 11 декабря 2009

    HTMLPhotoshop
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Liu411
Юля 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Дизайн настольной игры
Заказ был очень интересный! Денис отличный заказчик. Рекомендую!
Очень доволен работой с Юлей. Все сделала качественно, быстро и за адекватные деньги.
Ответный отзыв
Formalin
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
9 баллов
10 лет назад
Небольшой модуль по изменению данных
Еще долго сотрудничали после этого заказа
Юрий выполнил свою работу точно в срок, адекватно отреагировал на дополнительные пожелания. В общем. впечатление о нем как об исполнителе сложилось очень хорошее. Рекомендую.
Ответный отзыв
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Логотип
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!!!
Все было сделано хорошо.
Ответный отзыв
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Небольшой парсер
Очень позитивные впечатления от работы с Денисом: четкая постановка задачи, разумные требования и понимание специфики, своевременная оплата
С Ираклием приятно работать. Все сделал быстро, внес нужные корректировки. Рекомендую.
Ответный отзыв
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Пригласительная на свадьбу
Хороший заказчик, все вовремя и задание и оплата.Мой большой +
Ирина, выполнила работу очень быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв