alligatorus2

Олег Лончаков alligatorus2

 
37 летКиргизия/Бишкек
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Парсеры, граберы, постеры. Огромный опыт.

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Отзывы заказчиков
promaker
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Подмена контактов на сайте на основе GeoIP
Сработали на отлично 👍 Всем рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Wirena
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
$80
2 балла
8 лет назад
База .txt файлов из word, pdf , DjVu, (zip,rar)
взялся за проект, дал не полностью рабочую програмку, на сообщения перестал отвечать (хотя на сайте бывает).
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужно скопировать java скрипт
.
Доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
360focus
Айжан 
42 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Импорт фото из ВК/ФБ/Instagram по хештегу
Все работает как часы! Сделал все просто на отлично!
Очень доволен сотрудничеством. Четкая задача, оплата вовремя.
Ответный отзыв
CTALKEP
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Парсинг сайта
Молодец! Сделал всё качественно, оперативно... не смотря на то, что в ходе обсуждения задачи поменяли и источник парсинга и формат выходных данных
Очень доволен сотрудничеством. Хорошая постановка задачи, оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
72 отзыва(-3)
от $20
от 1 дня
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