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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Сработали на отлично 👍 Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую для сотрудничества.
$80
2 балла
8 лет назад
взялся за проект, дал не полностью рабочую програмку, на сообщения перестал отвечать (хотя на сайте бывает).
$30
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством
$120
10 баллов
9 лет назад
Все работает как часы! Сделал все просто на отлично!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Четкая задача, оплата вовремя.
$30
10 баллов
9 лет назад
Молодец! Сделал всё качественно, оперативно... не смотря на то, что в ходе обсуждения задачи поменяли и источник парсинга и формат выходных данных
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Хорошая постановка задачи, оплата вовремя. Рекомендую.
Веб-программирование
72 отзыва(-3)
от $20
от 1 дня
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