Парсинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки120 просмотров

Нужно получить базу с сайта: http://www.institute-catalogue.ru/ в XLS виде:

федеральный округ-регион-город-вуз

с полями:

адрес

телефоны

специальности

дополнительная информация (где есть)

www

email

+ адрес страницы заведения на этом сайте

10 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Молодец! Сделал всё качественно, оперативно... не смотря на то, что в ходе обсуждения задачи поменяли и источник парсинга и формат выходных данных
Очень доволен сотрудничеством. Хорошая постановка задачи, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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