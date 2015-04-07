Изменить сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки120 просмотров

Нужно разделить лендинг пейдж.

Сайт http://moydom.in.ua/

Нужно, сделать так, что бы каждый пункт меню открывался не скроллингом (как в стандартном лендинг пейдже), а в отдельной вкладке. В которой будет информация только с данного раздела.

В итоге с одной простыни, мы получим несколько страниц со своими урлами.

Сайт на CMS Wordpress.

Ждем Ваших предложений по срокам и стоимости.

WordPress
10 лет назад
konovalenko_maks
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров