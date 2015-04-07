Изменить сайт на WP

Нужно разделить лендинг пейдж.

Сайт http://moydom.in.ua/

Нужно, сделать так, что бы каждый пункт меню открывался не скроллингом (как в стандартном лендинг пейдже), а в отдельной вкладке. В которой будет информация только с данного раздела.

В итоге с одной простыни, мы получим несколько страниц со своими урлами.

Сайт на CMS Wordpress.

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