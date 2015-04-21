Верстка страницы

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка82 просмотра

Нужно сверстать страницу портфолио с галереей.

10 лет назад
svcopy
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$50
3 дня
Не первый раз работаю с Анатолием - полностью довольна. Все делается по ТЗ, в срок, всегда на связи и может подсказать лучшее решение. Спасибо!
Все хорошо. Рекомендую

Заявки фрилансеров

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад