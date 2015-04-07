Здравствуйте. Надо написать скрипт спайтера который может гулять по сайту (как гугл и яндексе). Спайдер должен учитывать что прописано в robots.txt и если там запрещена какая то дериктория то по ней скрипт ходить не должен.
Перенести сайт с хостинга
Есть сайт, его перетаскиваем со старого хоста на новый хост и прикручиваем к сайту новый домен. Доступы есть к старому и к новому хосту.
Заявки фрилансеров
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