Необходимо интегрировать вордпресс в среднюю колонку сайта (http://forumbonus.ru) Т.Е. нужно чтобы сайт остался прежним, а в средней колонке был блог на движке вордпресса, на каком нибудь минималистичном шаблоне, при чем блог нужен на главной ...
Реализовать аналог СБР
На сайте нужен аналог Безопасной сделки как на ФЛ.ру
Также заказчик резервирует бюджет, договаривается с исполнителем, и подтверждают сделку.
Прикрутить разные системы оплаты.
Кто может реализовать, указывайте стоимость работы и сроки.
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