Реализовать аналог СБР

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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На сайте нужен аналог Безопасной сделки как на ФЛ.ру

Также заказчик резервирует бюджет, договаривается с исполнителем, и подтверждают сделку.

Прикрутить разные системы оплаты.

Кто может реализовать, указывайте стоимость работы и сроки.

10 лет назад
lopopok
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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