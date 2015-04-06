Нужно перенести хостинг и дизайн готового сайта (Adobe Muse)

Нужен подрядчик с навыками в Adbe Muse для переноса хостинга и ГОТОВОГО дизайна сайта на www.damaks.tv

Сейчас, этот сайт на движке Joomla, на одном хостинге. Нужно перенести на другой хостинг (готов прислушаться к вашим советам по выбору хостинга) в другой компании БЕЗ АДМИНКИ. Чтобы я потом правил его (сайт) в Muse и легко заливал сам.

Есть проект (обновлёный сайт) в Adobe Muse его нужно немного (мелочи) доработать

Всё в архиве: yadi.sk/d/9bq2tvXKfopgm

сайт по ссылке index.html

!Напишите пожалуйста сроки и стоимость такой работы!

Спасибо!