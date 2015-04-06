Написать правило в ModRewrite

Есть страница такого вида: http://website/?155&abc

Надо, чтобы она переадресовывала на страницу http://website/?abc,155

А страница вида http://website/?abc&155 переадресовывалась на страницу http://website/?155,abc

Значения abc и 155 для каждой страницы свои.

Ссылку на сайт (если нужно) дам в привате.

Спасибо.