Написать правило в ModRewrite

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки114 просмотров

Есть страница такого вида: http://website/?155&abc

Надо, чтобы она переадресовывала на страницу http://website/?abc,155

А страница вида http://website/?abc&155 переадресовывалась на страницу http://website/?155,abc

Значения abc и 155 для каждой страницы свои.

Ссылку на сайт (если нужно) дам в привате.

Спасибо.

10 лет назад
dubok2004
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров