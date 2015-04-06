Не работает расчет доставки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок131 просмотр

Т.З.:

1. не работает расчет модуля доставки

2. вот сайт наш http://avtoboss247.ru/index.php?route=checkout/simplecheckout#wait_for_payment

3. сайт окуда устанавливали модуль http://edost.ru/

4. у нас ЦМС - Open Cart

сделать грамотно чтобы работало.

10 лет назад
Michail770
Михоэль 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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