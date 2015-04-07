Пaрсер трeков пoчты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка111 просмотров

Необходимо написать пaрсер трeков пoчты, подробности в личке. Цена договорная. Спасибо.

10 лет назад
Skriptoff2
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$50
2 дня
Грамотный исполнитель, человек знает свое дело. Серьезный подход с соблюдением всех сроков, приятно работать. Рекомендую
Второй раз работаем с Вадимом. Заказчик строгий, "въедливый" (в хорошем смысле), но и оплата проектов достойная. Однозначно рекомендую.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
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