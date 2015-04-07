Сделать файл в формате YML для загрузки на торговую платформу небольшого каталога товаров (10 - 12 шт.). Подробности пришлю исполнителю.
Пaрсер трeков пoчты
Необходимо написать пaрсер трeков пoчты, подробности в личке. Цена договорная. Спасибо.
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