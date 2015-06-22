Файл в формате YML.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки191 просмотр

Сделать файл в формате YML для загрузки на торговую платформу небольшого каталога товаров (10 - 12 шт.). Подробности пришлю исполнителю.

10 лет назад
svetlana_sosnova
Светлана 
50 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

klassev
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$11
1 день
Сделано все в срок и качественно.
Всё отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

klassev
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад