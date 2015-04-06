Нужна автоматическая генерация "красивых" ссылок при создании товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Нужна автоматическая генерация "красивых" ссылок при создании товара. Opencart 1.5.5.1.

сайт tabulamebel.ru

Opencart
10 лет назад
aivanov240680
Андрей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка+Программинг

    Добрый день! Нужен сайт по функционалу похожий на этот http://www.salvagniarchitetti.net/ Движок на ваш выбор. Макет нашего варианта во вложении. Соответственно нужна верстка и программинг. Подробное тз обсудим в ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Полечить сайты

    $70

    на хостинге 6 сайтов все заражены вирусами, нужно вылечить, найти уязвимость ( все сайты на WP и Joomla). С одного из сайтов идёт спам рассылка. На одном из сайтов пропала менюшка в ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт-поисковик, собирающий данные с нескольких магазинов

    Мне один вебмастер делал сайт pomoschnic.ru/. Загрузил один магазин и исчез с концами. Нужно магазинов 10-20 шт. Все товары в поисковике должны быть партнерские. На сайтах, с которых я беру пример( chinaprices.ru/ , ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3 доработки по сайту на Joomla

    $50

    Здравствуйте,необходимо по существующему сайту на джумле реализовать 3 не сложных доработки. 1) Добавление блока телефона доверия 2) Создание странички журнала,с формой отправки данных на подписку. (Деление по городам как на скрине не ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать страничку с проверкой

    Добрый день. Мне нужно сделать одну страничку, на которой люди будут вводить в поле (инпут) код, нажимать кнопку ПРОВЕРИТЬ и будет проверяться правильность введенного кода. Если ОК, то выводится некий текст, если ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Веб-приложение – Торговая площадка для handmade

    $200

    Описание проекта в документе https://docs.google.com/document/d/13IUZmN_MrNgkEJrVBdp1_7uV2omjnG9qBv_PnBx61aM/edit Нужно только программирование, сверстанный макет будет предоставлен. Предпочитаемые технология: Python(Flask/Django), PostgreSql Жду Ваших предложения и Ваши оценки по бюджету.

    DjangoFlaskPostgreSQLPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить лого на сайт

    Установить лого на сайт задание в приложение доступы предоставлю исполнителю которого выберу от вас жду адекватные сроки и бюджет так как работы на 3 минутки

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подключить прием платежей LiqPay

    $30

    Есть сайт, без движка, без БД, простой html + css. Нужно подключить прием платежей LiqPay. Простая кнопка не подходит, нужно чтобы клиент отправлял свой e-mail + фамилию_имя. Нужно сделать простую html-форму с вышеуказанными полями. ...

    CSSHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Для магазина модуль, opencart

    Здравствуйте. Для интернет-магазина на opencart 1.5.6 надо написать модуль выборки товаров. В магазине порядка 2000 товаров с опциями. Нужен модуль для быстрого подбора товара по этим опциям. ajax вывод товаров, подбор ...

    AJAXOpencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад