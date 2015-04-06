Создать форму в RSForm

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Закрыт4 заявки134 просмотра

Надо сделать форму через компонент RSFOrm joomla 3 идентично примеру

Joomla
10 лет назад
Dargonaks
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров