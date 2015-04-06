Нужен Call Tracking для сайта грузоперевозок

Нужен разработать систему сбора звонков с сайта - Call Tracking. Не нужно предлагать уже готовые сервисы, пожалуйста. Тут нужна простая система под себя, чтобы не переплачивать за ненужный функционал.

Возможно использование счетчиков Google Analitycs или Яндекс-Метрика.

Необходимые данные по звонкам предоставим.

Оплата на рублевый вебмани + хороший отзыв, в случае успешной работы, гарантирую!

Ждем ваших вопросов, заявок.. пишите суммы и сроки. Нужен человек с опытом в подобной работе.