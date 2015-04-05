Необходимо внести ряд доработок на сайт Джумла 1.5.13, ВиртуалМарт 1.1.4 1. Изменить карточку товара в соответствии с макетом в приложении 00 - текущий вид страницы 000 - вид который должен ...
Работа с базами новостроек. Работа с XML
Требуется помощь по добавлению/обновлению нашего объекта в базы новостроек.
Хочется залезть во все крупнейшие агрегаторы, но не хватает технических знаний, да и просто времени для этого дела.
Допустим, вот страничка, на которой расписано как попасть в Недвижимость.Яндекс: https://webmaster.yandex.ru/content/?service=REALTY
http://www.mtk.ru/project-news/besplatnaya-vygruzka-v-yandeks-nedvijimost-i-nedvijimost-mail-ru/
Если имеете опыт работы с объектами недвижимости, то велкам!
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