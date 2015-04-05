Работа с базами новостроек. Работа с XML

Требуется помощь по добавлению/обновлению нашего объекта в базы новостроек.

Хочется залезть во все крупнейшие агрегаторы, но не хватает технических знаний, да и просто времени для этого дела.

Допустим, вот страничка, на которой расписано как попасть в Недвижимость.Яндекс: https://webmaster.yandex.ru/content/?service=REALTY

http://www.mtk.ru/project-news/besplatnaya-vygruzka-v-yandeks-nedvijimost-i-nedvijimost-mail-ru/

Если имеете опыт работы с объектами недвижимости, то велкам!