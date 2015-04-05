Разобраться с javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок144 просмотра

Имеется скрипт (с сайта аналога), нужно разобраться в нем и сделать аналогичный. Бюджет по договоренности. Требования: опыт, рейтинг.

JavaScript
10 лет назад
dintapro
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров