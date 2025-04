Устранить ошибку на сайте (Drupal)

После восстановления файлов сайта из бэкапа появилась ошибка:

warning: array_keys() [function.array-keys]: The first argument should be an array in

***/includes/theme.maintenance.inc on line 220.

warning: Invalid argument supplied for foreach() in ***/includes/theme.maintenance.inc on line 220.

Необходима помощь в ее устранении.