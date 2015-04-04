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Скрипт для iMacros
по скрипту на iMacros, дополнение к FireFox
Вот макрос для заполнения форм на сайте магазина, данные берутся из внешнего файла 123.csv (файл во вложении)
создается новая запись, заполняются формы и так по циклу.
У меня проблема в том, что поля форм у новой записи меняют наименование, меняется номер. Скриншот приложен.
И новая запись не идет по порядку!
Нужен скрипт, который бы вычислял номер новой позиции и подставлял это число в имена форм.
VERSION BUILD=8601111 RECORDER=FX
TAB T=1
CMDLINE !DATASOURCE 123.csv
SET !DATASOURCE_COLUMNS 9
SET !LOOP 2
WAIT SECONDS=2
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
TAG POS=1 TYPE=SPAN ATTR=ID:lot_add 'добавляет новую запись
WAIT SECONDS=2
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_name_47865 CONTENT={{!COL2}}
WAIT SECONDS=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_price_47865 CONTENT={{!COL3}}
WAIT SECONDS=1
TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_desc_47865 CONTENT={{!COL5}}
WAIT SECONDS=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_var_47865_0 CONTENT={{!COL8}}
WAIT SECONDS=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_bundle_47865 CONTENT={{!COL9}}
WAIT SECONDS=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:img_fp_47865_url CONTENT=http://ru.stackoverflow.com/questions/227796/imacros-цикл
WAIT SECONDS=1
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