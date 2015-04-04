Скрипт для iMacros

по скрипту на iMacros, дополнение к FireFox

Вот макрос для заполнения форм на сайте магазина, данные берутся из внешнего файла 123.csv (файл во вложении)

создается новая запись, заполняются формы и так по циклу.

У меня проблема в том, что поля форм у новой записи меняют наименование, меняется номер. Скриншот приложен.

И новая запись не идет по порядку!

Нужен скрипт, который бы вычислял номер новой позиции и подставлял это число в имена форм.

VERSION BUILD=8601111 RECORDER=FX

TAB T=1

CMDLINE !DATASOURCE 123.csv

SET !DATASOURCE_COLUMNS 9

SET !LOOP 2

WAIT SECONDS=2

SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}

TAG POS=1 TYPE=SPAN ATTR=ID:lot_add 'добавляет новую запись

WAIT SECONDS=2

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_name_47865 CONTENT={{!COL2}}

WAIT SECONDS=1

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_price_47865 CONTENT={{!COL3}}

WAIT SECONDS=1

TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_desc_47865 CONTENT={{!COL5}}

WAIT SECONDS=1

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_var_47865_0 CONTENT={{!COL8}}

WAIT SECONDS=1

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:edit_bundle_47865 CONTENT={{!COL9}}

WAIT SECONDS=1

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:postimg_47865 ATTR=ID:img_fp_47865_url CONTENT=http://ru.stackoverflow.com/questions/227796/imacros-цикл

WAIT SECONDS=1