Нужно перенести сайт на платформе in sale. Шаблон другой. Важно чтобы сохранились все настройки магазина. Пишите сроки и цену (адекватную). По сути нужно просто восстановить базу данных из бекапа со знанием ньюансов. Я их ...
Нужно перенести сайт с самописа на Битрикс
Всем доброго времени суток, нужно перенести сайт с самописного движка на битрикс.
От вас сроки и цена.
С уважением Дмитрий.
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