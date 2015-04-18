Создание статического сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок150 просмотров

создать сайт html+ява-скрипт, подробности https://clck.ru/9TPRR в word (1-4 задания)

+ описать процесс выполнения

бюджет договорной.

Укажите сроки и цену выполнения.

HTML
10 лет назад
Wirena
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

AkselDev
Киселев 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкая формулировка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

AkselDev
Киселев 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Упростить код сайта.

    Доброго времени суток! Мне нужно сделать код моего сайта короче. Вот сам сайт: http://pay-someone-to-write-my-paper.com/ В чем проблема... за счет того что в шапке есть калькулятор цен, код получается очень большим. Возможно ли как то ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать скрипт генератор страниц

    Скрипт рабочий но требуется доделать некоторые функции. Основная работа скрипта на основе списка ключевых слов в текстовом файле создает тематические страницы. Страницы создаются на основе шаблона на html. В шаблоне стоит код от переменной, ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Simpla - оформление заказа модуль

    $50

    логика такая api сдэк - http://www.edostavka.ru/website/edostavka/upload/custom/files/CDEK_integrator.zip в файле City_RUS_20150225.xls - список регионов доступных для доставки (его скорее всего нужно будет загрузить, хотя через некоторое время обещали сделать в api запросом) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать скрипт.

    Есть файлик, там есть функции, нужно выдернуть оттуда и написать дешефровщик текста, работа на 10–15 минут. Оплата работы после проверки на работоспособность. Работа быстрая, и не нужны особые знания.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Калькулятор для сайта на Joomla

    Необходимо разработать калькулятор для сайта (Joomla). Требуется суммировать стоимость услуг. А-ля IPrice Calculator. Итог в виде суммы с умножением на коэффициент. Реализация в виде компонента. Если есть уточняющие вопросы - задавайте.

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вывести ip камеру на сайте

    Есть доступ к айпи камере HIPCAM вида http://айпи/cn/index.asp логин и пароль. Сжатие h.264 Нужно вывести на сайте на удаленном сервер с нее видео. Количество одновременных просмотров предполагается не больше 5-8 одновременно.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помогите сделать редирект!

    Доброго времени суток!! Помогите сделать редирект для сайта. Смысл в чем. Я хочу чтобы все люди которые приходят с айпи который начинается с 66 и 89 видели обычный сайт, а все остальные редиректились на другой. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой сайт-визитка на joomla или wordpress

    $70

    Добрый вечер, разработчики! Необходим сайт-визитка по тематике "строительство заборов". Предыдущий исполнитель НЕ ДОДЕЛАЛ свою работу и исчез с предоплатой, сказав: "я улетел и меня долго не будет в оффлайне". ...

    AJAXJoomlaWordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать конструктор для печати онлайн

    Здравствуйте! Ищу специалиста с опытом создания конструкторов для печати онлайн. Разрабатывается сервис где человек может загрузить свои фотографии, выбрать на чем он хочет напечатать, посмотреть как это все будет смотреться в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад