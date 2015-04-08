логика такая api сдэк - http://www.edostavka.ru/website/edostavka/upload/custom/files/CDEK_integrator.zip в файле City_RUS_20150225.xls - список регионов доступных для доставки (его скорее всего нужно будет загрузить, хотя через некоторое время обещали сделать в api запросом) ...
Доработать скрипт генератор страниц
Скрипт рабочий но требуется доделать некоторые функции. Основная работа скрипта на основе списка ключевых слов в текстовом файле создает тематические страницы.
Страницы создаются на основе шаблона на html. В шаблоне стоит код от переменной, которая заменяется ключевым словом из списка и тем самым создается страница ключевого слова.
Также в страницу можно вставить заглавие и статью одну на все созданные файлы.
Требуется дописать код или подключить скрипт на вставку статей из списка. то есть на всех страницах будут разные статьи.
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