Доработать скрипт генератор страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок110 просмотров

Скрипт рабочий но требуется доделать некоторые функции. Основная работа скрипта на основе списка ключевых слов в текстовом файле создает тематические страницы.

Страницы создаются на основе шаблона на html. В шаблоне стоит код от переменной, которая заменяется ключевым словом из списка и тем самым создается страница ключевого слова.

Также в страницу можно вставить заглавие и статью одну на все созданные файлы.

Требуется дописать код или подключить скрипт на вставку статей из списка. то есть на всех страницах будут разные статьи.

HTML
10 лет назад
infos
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

badman80
Виктор 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$16
1 день
Виктор отличный специалист. Работу сделал быстро, качественно и грамотно. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за заказ, чуть позже обязательно доработаем ваш скрипт

Заявки фрилансеров

badman80
Виктор 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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