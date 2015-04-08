Доработать скрипт генератор страниц

Скрипт рабочий но требуется доделать некоторые функции. Основная работа скрипта на основе списка ключевых слов в текстовом файле создает тематические страницы.

Страницы создаются на основе шаблона на html. В шаблоне стоит код от переменной, которая заменяется ключевым словом из списка и тем самым создается страница ключевого слова.

Также в страницу можно вставить заглавие и статью одну на все созданные файлы.

Требуется дописать код или подключить скрипт на вставку статей из списка. то есть на всех страницах будут разные статьи.