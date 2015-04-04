Есть файлик, там есть функции, нужно выдернуть оттуда и написать дешефровщик текста, работа на 10–15 минут. Оплата работы после проверки на работоспособность. Работа быстрая, и не нужны особые знания.
Simpla - оформление заказа модуль
логика такая
api сдэк - http://www.edostavka.ru/website/edostavka/upload/custom/files/CDEK_integrator.zip
в файле City_RUS_20150225.xls - список регионов доступных для доставки (его скорее всего нужно будет загрузить, хотя через некоторое время обещали сделать в api запросом)
grastin - есть csv файл, видимо также просто грузим
grastin-boxberry - api.grastin.ru
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вышеуказанные способы доставки прикрутить к сервису kladr-api.ru
т.е. чтобы в итоге было поле населенный пункт - мы туда начинаем вводить, там подсказка из kladr-api.ru выбрали краснодар и для него же идет расчет стоимости и сроков из вышеприведенных api
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в админке должна быть возможность прибавления фиксированной суммы к стоимости доставки и возможность проставить коэффициент (т.е. плюс и умножить)
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