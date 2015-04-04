Калькулятор для сайта на Joomla

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Закрыт4 заявки98 просмотров

Необходимо разработать калькулятор для сайта (Joomla).

Требуется суммировать стоимость услуг.

А-ля IPrice Calculator. Итог в виде суммы с умножением на коэффициент.

Реализация в виде компонента.

Если есть уточняющие вопросы - задавайте.

Joomla
10 лет назад
ilayfd
Илья 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров