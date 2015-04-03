Нужно сделать конструктор для печати онлайн

Здравствуйте!

Ищу специалиста с опытом создания конструкторов для печати онлайн.

Разрабатывается сервис где человек может загрузить свои фотографии, выбрать на чем он хочет напечатать, посмотреть как это все будет смотреться в конструкторе, оплатить заказ.

Привожу примеры того что нравится и как должно быть

- instaphoto.ru

- printio.ru

- make-cover.ru

ТЗ пока-что, поэтому нужен человек понимающий что делать для обсуждения общих вопросов. Сам проект будет выполняться конечно-же по ТЗ.