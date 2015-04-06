Добрый день. Необходимо написать парсер для автоматической покупки ЖД билетов на http://booking.uz.gov.ua/ru/ , или подключение к API системы. Технологии реализации не имеют значения. Главное выполнения условий : это по условиям фильтра бронировка ...
Корректировка функционала сайта
Всем добрый день!
Необходимо сделать несколько правок по сайту. сайт сделан на платформе Modx.
1. На сайте не работает в разделе контакты кнопка "отправить". письма не доходят - Разобрать почему?
2. В одной из страниц нужно сделать Форму "Он-лайн заказ". Нужно сделать так, чтобы мы могли далее самостоятельно внедрять эту форму при необходимости ?
Форма будет примерно такой как нашем сайте: http://www.print-partners.ru/blank_print.html
"Форма Заказа", куда можно вбить основные параметры: Имя, номер телефона, почта, и само сообщение и кнопка Заказать
3. На главной странице, вместо статей разместить Новости, то есть вставить 4 блока таких же как и слева.
4. внедрить на главную страницу кнопку "Онлайн дизайн", ее нужно расположить сразу после кнопки "Поиск" / пример во вложении
То есть делаем отдельную страницу с этим конструктором Дизайна.
Пример официального поставщика ниже:
Сервис доступен по ссылке:
www.grandline.ru/calculator или на главной странице сайта www.grandline.ru (правый верхний угол).
Сделайте ваши интернет-сайты лучше и функциональней - разместите у себя на сайте Онлайн-сервис дизайна экстерьера.
Кодировка с кодом Онлайн дизайн код:
высоту и ширину можно менять по необходимости.
Выбранный исполнитель
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