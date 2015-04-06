Корректировка функционала сайта

Всем добрый день!

Необходимо сделать несколько правок по сайту. сайт сделан на платформе Modx.

1. На сайте не работает в разделе контакты кнопка "отправить". письма не доходят - Разобрать почему?

2. В одной из страниц нужно сделать Форму "Он-лайн заказ". Нужно сделать так, чтобы мы могли далее самостоятельно внедрять эту форму при необходимости ?

Форма будет примерно такой как нашем сайте: http://www.print-partners.ru/blank_print.html

"Форма Заказа", куда можно вбить основные параметры: Имя, номер телефона, почта, и само сообщение и кнопка Заказать

3. На главной странице, вместо статей разместить Новости, то есть вставить 4 блока таких же как и слева.

4. внедрить на главную страницу кнопку "Онлайн дизайн", ее нужно расположить сразу после кнопки "Поиск" / пример во вложении

То есть делаем отдельную страницу с этим конструктором Дизайна.

Пример официального поставщика ниже:

Сервис доступен по ссылке:

www.grandline.ru/calculator или на главной странице сайта www.grandline.ru (правый верхний угол).

Сделайте ваши интернет-сайты лучше и функциональней - разместите у себя на сайте Онлайн-сервис дизайна экстерьера.

Кодировка с кодом Онлайн дизайн код:

высоту и ширину можно менять по необходимости.