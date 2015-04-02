Требуется внести тех. правки на сайте (по рекомендациям СЕО)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Сайт i-svadba.ru

Требуется внести правки (рекомендации СЕО специалиста)

Они в приложении.

Движок HOST CMS

Бюджет по договоренности.

Делайте сразу предложения по срокам и стоимости.

В первую очередь рассматриваются фрилансеры с опытом работы с HOST CMS!

При адекватной цене, грамотной работе и ответственном подходе дальнейшее сотрудничество гарантирую.

10 лет назад
hilbeat
Артем 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров