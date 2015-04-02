Настроить кодировку Joomla

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Закрыт3 заявки115 просмотров

Надо настроить корректную работу древней кодировки cp1251 на Joomla 1.0 на виртуальном хостинге.

Joomla
10 лет назад
carfan
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров