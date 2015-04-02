Требуется универсальный js-скрипт под любой движек сайта, который будет выводить окно по центру сайта тех размеров, которые я укажу. Также если окно не закрыли, оно должно двигаться при прокрутке по центру вверх ...
Настроить кодировку Joomla
Надо настроить корректную работу древней кодировки cp1251 на Joomla 1.0 на виртуальном хостинге.
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