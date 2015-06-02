Доработка формы обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок132 просмотра

Есть сайт на чистом HTML - одностраничник. Необходимо доработать форму обратной связи (добавить возможность отправки текстового поля, в одной из форм) и доделать закрытие сообщения благодарности, выходящее после отправки формы.

П.С. Желательно так же добавить в шаблон отправки, из какой формы было обращение. Задача дополнительная, поэтому указывайте отдельную стоимость реализации

Пишите сроки и бюджеты.

HTML
10 лет назад
working-site
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
1 день
Работы выполнил качественно и в срок. Рекомендую.
Приятно работать с Дмитрием! Понятное задание - быстрая оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад