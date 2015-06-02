Нужно сверстать небольшую форму-конфигуратор по типу аккордеона и прикрутить логику обработки значений на js – чтобы в конце выдавался результат (выбранные варианты + стоимость). Этот результат нужно через ajax отправлять на почту. ...
Доработка формы обратной связи
Есть сайт на чистом HTML - одностраничник. Необходимо доработать форму обратной связи (добавить возможность отправки текстового поля, в одной из форм) и доделать закрытие сообщения благодарности, выходящее после отправки формы.
П.С. Желательно так же добавить в шаблон отправки, из какой формы было обращение. Задача дополнительная, поэтому указывайте отдельную стоимость реализации
Пишите сроки и бюджеты.
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