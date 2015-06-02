Доработка формы обратной связи

Есть сайт на чистом HTML - одностраничник. Необходимо доработать форму обратной связи (добавить возможность отправки текстового поля, в одной из форм) и доделать закрытие сообщения благодарности, выходящее после отправки формы.

П.С. Желательно так же добавить в шаблон отправки, из какой формы было обращение. Задача дополнительная, поэтому указывайте отдельную стоимость реализации

Пишите сроки и бюджеты.