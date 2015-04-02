Календарь мероприятий - доработать инфоблок: на БИТРИКСе

1. Изящное визуальное оформление данного раздела, отдельного блока на главной странице и формы добавления события.

* Вместо отображения календаря по месяцам (как это обычно делается стандартно) необходим плавающий список (скроллинг в ограниченной области страницы, визуально оформленный) с разбиением по абзацам озаглавленных Месяцем и Годом + возможная миниграфика. Позиционирование списка должно начинаться по умолчанию с ближайшего предстоящего. Необходима возможность отображения Прошедших \ Предстоящих мероприятий.

Предусмотреть активное пространство справа от списка для вывода МиниФотографии (детальной картинки инфоблока) ближайшего мероприятия со статусом "Это интересно", а при отсутствии минифотографии к нему, default картинку по умолчанию с присутствием даты и надписью "Это интересно" + также при наведении курсора всплывающую, развернутую информацию (смотреть в ТЗ далее по тексту). В свою очередь в инфоблоке (через админ. панель) предусмотреть chekbox данного статуса и невозможность его активации при отсутствии либо краткого описания (анонса) либо ссылки на статью (внутри сайта или внешнюю).

* В строчном же списке [ Дата - Мероприятие ] При наличии подробной информации о мероприятии необходимо при наведении мыши - всплывающее окно с развернутой информацией подробных сведений (включая активную ссылку на статью при наличии таковой) пример: http://ruseller.com/lessons/les1220/demo/example_4/index.html

1. Изящное визуальное оформление данного раздела, отдельного блока на главной странице и формы добавления события

* Вместо отображения календаря по месяцам (как это обычно делается стандартно) необходим плавающий список (скроллинг в ограниченной области страницы, визуально оформленный) с разбиением по абзацам озаглавленных Месяцем и Годом + возможная миниграфика. Позиционирование списка должно начинаться по умолчанию с ближайшего предстоящего. Необходима возможность отображения Прошедших \ Предстоящих мероприятий.

Предусмотреть активное пространство справа от списка для вывода МиниФотографии (детальной картинки инфоблока) ближайшего мероприятия со статусом "Это интересно", а при отсутствии минифотографии к нему, default картинку по умолчанию с присутствием даты и надписью "Это интересно" + также при наведении курсора всплывающую, развернутую информацию (смотреть в ТЗ далее по тексту). В свою очередь в инфоблоке (через админ. панель) предусмотреть chekbox данного статуса и невозможность его активации при отсутствии либо краткого описания (анонса) либо ссылки на статью (внутри сайта или внешнюю).

* В строчном же списке [ Дата - Мероприятие ] При наличии подробной информации о мероприятии необходимо при наведении мыши - всплывающее окно с развернутой информацией подробных сведений (включая активную ссылку на статью при наличии таковой) пример: http://ruseller.com/lessons/les1220/demo/example_4/index.html

Форма добавления Мероприятия:

* Должна быть доступна любому пользователю ресурса (обязательна каптча)

* Обязательное уведомление администратора при добавлении информации посетителем сайта заинтересованного в своем мероприятии.

Поля формы (не исключать возможность редактирования \ добавления админом в последствии работы над разделом самостоятельно) (** обязательно для заполнения) :

* ** Дата мероприятия ( предусмотреть возможность проведения больше одного дня)

* ** Наименование мероприятия

* Описание (Анонс)

* Место проведения

* Ссылка на развернутую информацию: (любой возможно имеющийся материал об этом на нашем сайте (относительная ссылка [без домена] или в интернете [полная ссылка с открытием в новой вкладке браузера])

2. Скорректировать Комментарии \ вместо веток Форума на Главной странице : ссылка должна быть не на сам форум, а на комментарии непосредственно в новость.

Форма добавления Мероприятия:

* Должна быть доступна любому пользователю ресурса (обязательна каптча)

* Обязательное уведомление администратора при добавлении информации посетителем сайта заинтересованного в своем мероприятии.

Поля формы (не исключать возможность редактирования \ добавления админом в последствии работы над разделом самостоятельно) (Первые 2 пункта обязательны для заполнения) :

** Дата мероприятия ( предусмотреть возможность проведения больше одного дня)

** Наименование мероприятия

* Описание (Анонс)

* Место проведения

* Ссылка на развернутую информацию: (любой возможно имеющийся материал об этом на нашем сайте (относительная ссылка [без домена] или в интернете [полная ссылка с открытием в новой вкладке браузера])

2. Скорректировать Комментарии \ вместо веток Форума на Главной странице : ссылка должна быть не на сам форум, а на комментарии непосредственно в новость.